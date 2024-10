Programação completa: Flamengo treina sem folga com foco na Copa do Brasil

Depois de ficar no empate com o Internacional, pela rodada atrasada do Brasileirão, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro com foco total na decisão da Copa do Brasil. A delegação desembarca na capital carioca por volta das 12h30 desta quinta-feira (31) e iniciará as atividades no Ninho do Urubu às 15h30.

O Flamengo não terá folga entre o empate com o Internacional e o jogo de ida contra o Atlético-MG, pela decisão da Copa do Brasil, no próximo domingo (02). O grupo comandado por Filipe Luís se reapresenta no CT Ninho do Urubu às 15h, cerca de duas horas e meia após a chegada ao Rio, para iniciar o treinamento meia hora depois.

A programação seguirá o roteiro com trabalho regenerativo aos atletas que atuaram no empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, e em campo aos demais. O Flamengo se manteve no G4 do Brasileirão com o resultado conquistado em Porto Alegre e agora foca suas atenções no último passo pelo pentacampeonato da Copa do Brasil.

Foco na Copa do Brasil

A proximidade da decisão nacional fez com que a comissão técnica do Flamengo optasse por trabalhar sem folga. Isso porque o Rubro-Negro abre a final da Copa do Brasil em casa, no Maracanã, às 16h deste domingo, dia 03 de novembro.

Vale destacar que Filipe Luís terá que estudar uma nova formação para decisão, visto que teve desfalques de última hora – como os casos de De La Cruz e Bruno Henrique, por exemplo. Por isso, o técnico corre contra o tempo e mantém foco absoluto nas atividades dos próximos dias. O site ‘Coluna do Fla’ deu a informação sobre a reapresentação do elenco em primeira mão, e a reportagem do Jogada 10 confirmou.

A volta está marcada para o dia 10 de novembro, no mesmo horário da ida, na Arena MRV. O Flamengo já estará em Belo Horizonte devido ao compromisso pelo Brasileirão e terá, portanto, menos desgaste com viagens nesse período.

Flamengo no Brasileirão

Como dito, o Flamengo se manteve no G4 do Brasileirão mesmo com o empate no Beira-Rio. O Rubro-Negro agora acumula 55 pontos e está a dois do Fortaleza, terceiro colocado na tabela – mesma distância para o Inter, no quinto lugar. O vice-líder Palmeiras soma 61, enquanto o Botafogo ostenta vantagem no topo com 64 no total.

O próximo desafio no Brasileirão acontece entre as decisões da Copa do Brasil, na quarta-feira, dia 6 de novembro. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, às 21h, pela 32ª rodada dos pontos corridos.

