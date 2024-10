Valencia x Real Madrid é adiado após enchente com 92 mortes na cidade

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) acatou o pedido La Liga e suspendeu o duelo entre Valencia e Real Madrid, que aconteceria no próximo sábado, no Mestalla. O adiamento aconteceu em virtude das enchentes que deixaram 92 mortos na região de Castellón.

Além disso, a partida entre Villarreal e Rayo Vallecano e mais três duelos da segunda divisão espanhola também serão remarcados. Também haverá um minuto de silêncio em todas as partidas realizadas no país, em memória das vítimas da tragédia.

No momento, há muitas pessoas desaparecidas, o que fez com que a Agência Meteorológica Estatal Espanhola (Aemet) declarasse alerta vermelho no território.

O Mestalla, estádio do Valencia, se transformou em um posto de atendimento de emergência e coleta de alimentos e itens essenciais para as vítimas das enchentes. A tragédia também já causou a suspensão do jogo entre Valencia e Lietkabelis, pela Euroliga de basquete, que aconteceria na última terça-feira (29).

Entenda o caso

Valência, terceira maior cidade da Espanha, tem enfrentado sérios problemas com as chuvas torrenciais que atingiram a região nesta semana. Em municípios como Turís e Utiel, choveu o esperado para o ano inteiro. Assim, meteorologistas relacionam o aumento da temperatura do mar Mediterrâneo com a intensidade das chuvas.

Nesse sentido, a força das águas arrastou carros, transformou ruas de vilarejos em rios e interrompeu linhas ferroviárias e rodovias. Segundo o presidente regional do leste de Valência, Carlos Mazón, algumas pessoas permanecem isoladas por causa das fortes chuvas.

“Se os [serviços de emergência] não chegaram, não é por falta de recursos ou disposição, mas por um problema de acesso,” disse Mazón, acrescentando que alcançar certas áreas era “absolutamente impossível”, disse.