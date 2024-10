Botafogo garante pelo menos R$ 100 milhões na Libertadores

De bolso cheio! O Botafogo garantiu de premiação pelo menos R$ 100 milhões com a classificação para a final da Libertadores. A equipe perdeu para o Peñarol no Uruguai por 3 a 1, mas se classificou com o placar agregado de 6 a 3.

Como passou da semifinal, o Alvinegro garantiu mais 7 milhões de dólares, ou seja, R$ 40,4 milhões só por ter chegado na última fase. Esse é, portanto, o valor que vai receber quem ficar em segundo lugar.

Dessa forma, como o Alvinegro disputou nesta temporada duas fases preliminares, contra o Aurora e o Bragantino, o Botafogo é o clube que mais faturou até o momento nesta edição da competição. Ao todo, juntando todas as classificações, o clube carioca acumulou 17,34 milhões de dólares, ou seja, R$ 100 milhões.

No entanto, o valor final pode ser ainda maior. Caso o Botafogo vença a competição, a equipe soma mais 23 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de 132, 6 milhões.

O Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro na grande decisão. A partida será no dia 30 de novembro às 17h (de Brasília). A partida está previamente marcada para o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, hoje o maior estádio do continente.

Essa é a primeira final da história do Alvinegro na competição. Por outro lado, o Galo busca seu segundo título da Libertadores. O primeiro conquistou em 2013. Além disso, quem for campeão garante a última vaga do Mundial de Clubes de 2025 e ainda disputa o torneio nesta temporada.

