Filipe Luís completa um mês como técnico do Flamengo. Veja os números!

O técnico Filipe Luís completou um mês à frente do comando da equipe do Flamengo. Efetivado no profissional para substituir Tite, o ex-jogador dirigiu o time rubro-negro em seis jogos. Os números, aliás, indicam um bom início da “era Filipe Luís”.

Com Filipinho, como o treinador é chamado, carinhosamente, pelos torcedores, o Flamengo teve três vitórias, dois empates e uma derrota. Além disso, o Mais Querido conseguiu a vaga para a grande final da Copa do Brasil, contra o Atlético.

Nesses seis jogos, a equipe carioca marcou oito gols e sofreu cinco.

Próximo desafio

A próxima partida do Flamengo é justamente conta o Atlético, pelo jogo de ida da decisão. O confronto será no Maracanã, às 16h.

