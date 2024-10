Flamengo e Fluminense são denunciados no STJD por briga entre torcedores

Flamengo e Fluminense foram denunciados no STJD (Superior Tribunal de Justiça Esportiva) por briga entre torcedores. O tumulto foi no dia 17 de outubro, antes do confronto entre as equipes no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os clubes foram enquadrados no artigo 213 (inciso I), por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens na praça de desporto”.

O Fluminense, mesmo sendo visitante na partida, também pode ser punido. A pena máxima é de R$100 mil.

Dirigente rubro-negro também sofre denúncia

Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, foi denunciado por ofensa à honra de Raphael Claus, árbitro que apitou o jogo. Nesse caso, a pena varia entre R$100 e R$100 mil. Além disso, pode receber suspensão de 15 a 90 dias.

