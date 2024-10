Após susto, Rayan participa de treino do Vasco; dupla segue tratamento

Após dois dias de folga, o elenco do Vasco voltou a treinar no CT Moacyr Barbosa e com direito a presenças importantes. Afinal, nesta quinta-feira (31), Rayan, Philippe Coutinho e Léo treinaram, no que foi o início da preparação para o clássico com o Botafogo, na próxima terça (5).

Rayan, titular contra o Bahia no último compromisso do Cruz-Maltino, deixou o campo de maca por conta de uma pancada no joelho direito. Apesar disso, ele treinou normalmente com o restante do elenco e não deve ser baixa diante o Glorioso, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Coutinho e Léo, por sua vez, foram preservados diante o Tricolor de Aço. O camisa 11 apresentou um edema, enquanto o defensor relatou um desconforto muscular. Assim, a participação de ambos foi em trabalhos leves, de acordo com o “Atenção, Vascaínos”. Eles, aliás, seguem em tratamento, visando a recuperação a tempo para participarem do clássico.

O jogo contra o líder do Brasileirão, Botafogo, ocorre na terça, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Em nono, o Vasco (43 pontos) pode pode até ganhar a posição do Cruzeiro (44) em caso de triunfo, subindo para oitavo, com 46. Dessa forma, iria encostar no Bahia, sétimo colocado com os mesmos 46. Como o G7 será aberto e existe grande possibilidade até mesmo de G8, o Cruz-Maltino sonha com vaga na Libertadores de 2025.

