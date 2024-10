Felipe Andreoli se despede da Globo

O apresentador Felipe Andreoli publicou um trecho de sua despedida dos funcionários da Globo. Nesta quinta-feira (31), o jornalista exibiu um vídeo e também escreveu um texto onde agradece aos colegas de profissão pelo período na emissora.

Na postagem, Andreoli revela que optou pelo adeus na quarta (30), já que não conseguiria “ter condições” em seu último dia de empresa.

“Foi muito difícil essa decisão. Foram meses pensando. A gente sempre quer fazer do melhor jeito. A preocupação: ‘quem vocês vão colocar no meu lugar?’. Parece que eu estou saindo, mas que eu não estou saindo. Mas isso tudo por causa desse time com quem eu jogo. Por estar com vocês aqui. Pelo relacionamento que a gente construiu. Eu só posso dizer que foi o melhor momento da minha fase profissional, de amadurecimento, de sentir que eu estava progredindo. Eu podia ser um líder fora, de estar com as pessoas. Espero ter abraçado todo mundo que precisou. Eu vou continuar assistindo vocês”, disse, em lágrimas, o apresentador.

Confira o vídeo:

Na última quarta, Andreoli já havia se manifestado em sua rede social sobre a saída da emissora após 10 anos. De acordo com o apresentador, o pedido de desligamento se dá devido ao seu desejo em buscar novos desafios. Na publicação, o jornalista contou com o apoio de Rafa Brites, também ex-Globo.

