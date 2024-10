Lille x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25. Nesta sexta-feira, 1º de novembro, Lille e Lyon se enfrentam às 17h (de Brasília), no Stade Pierre Mauroy, em partida válida pela 10ª rodada da Ligue 1. A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).

Como chega o Lille

O Lille faz um grande início de temporada no Campeonato Francês e aparece na 4ª posição, com 17 pontos, na zona de classificação para as próximas competições europeias. A diferença para o líder PSG é de seis pontos, e de apenas três para o vice-líder Monaco. Ao mesmo tempo, o time vem de uma vitória no clássico contra o Lens por 2 a 0 e está invicto há sete jogos na Ligue 1.

Além disso, o Lille faz uma bela campanha na fase de liga da Champions e aparece com boas opções de conquistar uma vaga no mata-mata da competição. Isto porque a equipe tem duas vitórias em três jogos, sendo uma delas contra o Real Madrid, atual campeão.

No entanto, o técnico Bruno Genésio terá que lidar com uma série de desfalques para o jogo desta sexta-feira. Samuel Umtiti, Mitchel Bakker, Ismaily, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappé, Rémy Cabella, Hákon Arnar Haraldsson, são ausências confirmadas e estão fora da partida contra o Lyon.

Como chega o Lyon

Por outro lado, o Lyon também vive um bom momento na temporada, mas vem de um empate por 2 a 2 contra o Auxerre na rodada passada. Assim, a equipe aparece na 6ª posição, com 14 pontos, e pode aproveitar para surpreender um concorrente direto na briga pela parte de cima da tabela.

A boa notícia para o técnico Pierre Sage é que o Lyon não terá desfalques e poderá entrar em campo com força máxima.

Lille x Lyon

10ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 01/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Stade Pierre Mauroy, em Lille (FRA).

Lille: Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi e Gudmundsson; André, André Gomes e Angel Gomes; Zhegrova, David e Sahraoui. Técnico: Bruno Genésio.

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté e Tagliafico; Matic e Veretout; Mikautadze, Cherki e Fofana; Lacazette. Técnico: Pierre Sage.

Árbitro: J. Brisard (FRA).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.