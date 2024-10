Bolasie, do Criciúma, revela desejo de conhecer ídolo do Flamengo

Um dos destaques do Brasileirão, o atacante Yannick Bolasie, do Criciúma, revelou o desejo de conhecer o ex-atacante Adriano Imperador. Em uma publicação feita em sua conta no X, o congolês de 35 anos declarou sua admiração pelo ídolo do Flamengo.

Apesar da idolatria pelos feitos de ‘Didico’ em campo, o camisa 11 da equipe catarinense destacou o lado humano do ex-Inter de Milão.

“Preciso conhecer o Adriano. Que cara…. O jeito que ele é só um homem do povo, relaxando e curtindo a vida, isso é o que chamamos de paz….Um dos meus jogadores favoritos”, escreveu o congolês na publicação.

preciso conhecer o Adriano, que cara….o jeito que ele é só um homem do povo, relaxando e curtindo a vida, isso é o que chamamos de paz….um dos meus jogadores favoritos — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) October 31, 2024

Bolasie construiu a maior parte de sua carreira na Premier League. Seu maior destaque foi durante a passagem pelo Crystal Palace, onde atuou entre 2012 e 2016. Atualmente no Criciúma, ele soma 27 jogos, seis gols e quatro assistências pelo Tigre.

Enquanto isso, Adriano Imperador se prepara para a realização de uma partida de despedida no Maracanã, em dezembro. O evento reunirá ex-jogadores de Flamengo e Inter de Milão, equipes em que ‘Didico’, de 42 anos, obteve mais destaque ao longo de sua carreira.

