Al-Nassr x Al-Hilal: onde assistir e escalações

Al-Nassr e Al-Hilal entram em campo nesta sexta-feira (31), pela nona rodada do Campeonato Saudita. No King Saud University Stadium, em Riade, a bola rola às 15h (de Brasília). Seis pontos separam as equipes na classificação. O Al-Hilal lidera a competição, com 24 pontos. Enquanto isso, o Al-Nassr, com 18, é o terceiro.

Onde assistir

O Canal Goat transmite a partida.

Como está o Al-Nassr

A equipe do técnico Stefano Pioli, que terá Cristiano Ronaldo, mais uma vez, no ataque, vem de derrota. O revés foi contra o Al-Taawoun, por 1 a 0. Aliás, neste jogo, que culminou na eliminação na Copa do Rei, CR7 desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Para a partida deste sábado, o time mandante não terá Sami Al-Najei, lesionado.

Como está o Al-Hilal

Já no time de Jorge Jesus, Neymar ainda é dúvida. O brasileiro ficou fora na vitória por 4 a 1 contra o Al-Tai, também pela Copa do Rei. No ataque, no entanto, a responsabilidade fica por conta de Marcos Leonardo, jogador revelado pelo Santos.

AL-NASSR X AL-HILAL

Nona rodada do Campeonato Saudita

Data e horário: 1/11/2024, às 15h (de Brasília)

Local: King Saud University Stadium, Riade (SAU

AL-NASSR: Bento, Boushal, Simakan, Laporte e Najdi; Brozovic, Al Hassan, Ângelo, Talisca e Wesley; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

AL-HILAL: Muhammad Al-Rubaie, Moteb Al-Harbi, Ali Al-Bulaihi, Koulibaly, João Cancelo, Al Dawsari, Milinkovic-Savic, Al Qahtani, Al Hamdan (Malcom) e Al Ghannam (Mitrovic); Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.

