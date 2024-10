Bruna Biancardi exibe Mavie no clima do Halloween

Bruna Biancardi aproveitou a data do Halloween para colocar Mavie no clima da festividade. Em sua rede social, a influenciadora, companheira de Neymar, exibiu a filha do casal fantasiada de aranha, nesta quinta-feira (31).

No story, Biancardi mostrou a pequena acompanhada de uma outra criança.

“Boo”, escreveu a influenciadora na foto.

No início da semana, Bruna Biancardi já havia feito um registro em que usava uma camisa personalizada com fotos de Mavie.

Encontro de Bruna Biancardi com Georgina Rodríguez

Na última quarta-feira (30), Bruna Biancardi e Georgina Rodríguez tiveram um encontro na Arábia Saudita, durante o aniversário da cantora Gabily, ex-affair e uma das melhores amigas de Neymar. A esposa de Cristiano Ronaldo compartilhou o momento em sua rede social, assim como a companheira do atacante do Al-Hilal.

Apesar de trocarem interações nas redes sociais, este foi a primeira vez que as duas influenciadoras se encontraram pessoalmente.

