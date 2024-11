Botafogo teve mais torcida nos últimos dois jogos do que Copa do Brasil e Carioca juntos

O Botafogo, líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, obteve um aumento significativo de público no segundo semestre de 2024. Afinal, somente nas duas últimas partidas como mandante, diante Criciúma (no Maracanã) e Peñarol-URU (no Nilton Santos), o clube obteve um público melhor (107.709 torcedores) do que todos os jogos somados do Carioca e da Copa do Brasil (106.061).

Além disso, nas três partidas que fez como mandante na fase de mata-mata da Libertadores, o Alvinegro contou com mais de 122 mil torcedores. Isso gera, então, uma média superior a 40 mil por jogo. A partida contra o Peñarol também registrou a maior renda da história do Estádio Nilton Santos, com arrecadação de R$ 4.378.907,50.

Camarotes e Libertadores contribuem para o Botafogo

Um dos motivos para a alta receita é o camarote do Niltão. O serviço, aliás, estará disponível para o próximo compromisso no estádio, contra o Vasco, na terça (5). Os preços estão em R$ 550 para não-sócios, R$ 440 para sócios e R$ 200 para crianças até 12 anos. Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que gerencia os camarotes no Nilton Santos, fala sobre a importância da Libertadores nesta estratégia.

“As partidas válidas pela Libertadores possuem um potencial gigante de arrecadação e a semifinal da principal competição continental é o produto mais valioso que podemos oferecer aos frequentadores dos nossos camarotes”, disse Rizzo.

‘Conceito está mudando’

No Brasileirão, o Botafogo conta com mais de 30 mil pessoas nas arquibancadas há quatro jogos (Fortaleza, Corinthians, Grêmio e Criciúma). De julho até outubro, o Alvinegro contou com renda superior a R$ 1 milhão em quase todas as partidas que teve o mando de campo. A única exceção foi no duelo contra o Atlético-MG.

Já Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência que negocia patrocínios para o clube, acredita que a sociedade está mudando seu conceito de experiência em estádios de futebol.

“O conceito da experiência vivida pelo torcedor em um estádio de futebol vem passando por recentes transformações e os clubes estão se adaptando a cada dia a essa nova realidade. Há uma demanda crescente pela vivência de novas atrações nas arenas”, explicou Wolff.





