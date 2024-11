Na véspera da final, técnico do Fluminense sub-17 relembra título de 2020, quando era auxiliar

A grande final do Brasileirão Sub-17 trará à beira do campo um personagem que ajudou o Fluminense a conquistar o título em 2020. À época auxiliar-técnico da equipe, campeã brasileira e vice da Copa do Brasil, Felipe Canavan agora é o técnico e levou o Tricolor de volta à decisão da principal competição de base do país depois de quatro anos.

Ele contou, ao site do Fluminense, em publicação nesta quinta-feira (31), véspera da final contra o Palmeiras, que a experiência sob uma nova perspectiva estava nos planos desde que assumiu a categoria, em março.

“Voltar a uma final desse nível é um momento que marca a carreira de qualquer profissional. Sem dúvida, era um objetivo pessoal. A experiência de 2020 mostra que ninguém cai aqui de paraquedas. As equipes que disputarão o título são extremamente preparadas e, ao longo de todo o campeonato, foram equilibradas, competitivas e assertivas. Então, vence quem está mais concentrado e dá mais valor aos detalhes. É o que vamos buscar”, prometeu.

Fluminense fazendo história?

Em maio, a molecada ergueu de forma inédita e invicta o troféu da Copa do Brasil, o que dá à equipe a possibilidade de alcançar um feito igualmente histórico. Se vencer o Palmeiras nesta sexta-feira (1º de novembro), no Allianz Parque, será a primeira geração de Moleques de Xerém a faturar as duas competições organizadas pela CBF na categoria.

“Estar na final do Brasileiro chancela o trabalho que nós e outros profissionais desenvolvemos ao longo das últimas temporadas com essa geração. Poder entrar para a história do clube, conquistando dois títulos nacionais no mesmo ano, é algo muito especial e raro. Trabalhamos duro por essa condição. Precisamos viver o ambiente, aliviar a ansiedade, desfrutar do momento e competir para tentar o título”, disse Canavan.

O Flu já está em São Paulo para a partida contra o Palmeiras, marcada para 18h30 (de Brasília).

