Barcelona renova com Fermín López e estabelece multa bilionária

Fermín López, de 21 anos, vai seguir no Barcelona. O clube oficializou, nesta quinta-feira (31), a renovação do contrato do jogador criado nas categorias de base até 30 de junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (R$ 3.1 bilhão), de acordo com informações do jornal ‘Mundo Deportivo’. Além disso, o jogador, que já tinha contrato até 2027, terá um aumento salarial.

Campeão da Eurocopa com a seleção espanhola e protagonista nos Jogos Olímpicos, onde conquistou o ouro, Fermín está valorizado e hoje é um dos jogadores mais cobiçados do Barcelona.

F E R M Í N

2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/m9AdIa2Oqa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2024

Apesar da forte concorrência no meio-campo e de algumas lesões em uma temporada intensa, o Barça vê em Fermín uma peça estratégica para o futuro. Na temporada passada, ele foi crucial em uma fase importante sob o comando de Xavi. Recentemente, também foi titular nas duas partidas decisivas contra o Bayern de Munique e o Real Madrid. Contra os alemães, inclusive, deu as duas primeiras assistências da vitória.

