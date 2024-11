Murilo e Piquerez treinam no Palmeiras e se aproximam do retorno aos gramados

O Palmeiras treinou nesta quinta-feira (31) e seguiu preparação para o duelo contra o Corinthians, na próxima segunda (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia ficou por conta de Murilo e Piquerez, que avançaram na recuperação de suas lesões.

Os dois participaram de parte do trabalho com os demais jogadores do Verdão. O zagueiro está fora de ação desde o início de outubro, quando sofreu uma lesão na coxa. Dessa maneira, iniciou a transição entre as partes física e técnica.

Por outro lado, Piquerez está há mais tempo na transição, embora sua lesão tenha sido mais grave. O lateral uruguaio passou por cirurgia no joelho em julho e tinha previsão de voltar a atuar somente em 2025. No entanto, sua recuperação foi mais rápida que o esperado e ele pode retornar ainda neste Brasileirão.

A dupla participou do aquecimento com os companheiros e entrou na atividade em espaço reduzido como coringas. Em seguida, seguiu o cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance, enquanto os demais atletas se enfrentaram em espaço mais aberto.

Palmeiras terá a volta de dois jogadores contra o Corinthians

Para o duelo contra o Corinthians, fora de casa, o técnico Abel Ferreira terá os retornos de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que estavam suspensos e não enfrentaram o Fortaleza no Allianz Parque.

Dessa forma, o treinador português deve mandar a campo o seguinte time: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

O Palmeiras precisa da vitória no dérbi para seguir próximo do líder Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. Afinal, os paulistas somam 61 pontos, contra 64 dos alvinegros.

