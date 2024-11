Deyverson confunde personagens e diverte torcedores: ‘Hulk pensa que é da Marvel, eu sou o De Paul’

O clima no Atlético está leve. Após a classificação do Galo para a decisão da Copa Libertadores, eliminando o River Plate na semifinal, o elenco desfruta de dias mais tranquilos. No entanto, uma discussão entre Deyverson e Hulk divertiu os internautas.

Tudo começou por causa do assento no ônibus do Atlético. Deyverson queria ocupar o lugar onde o camisa 7 costuma se sentar. Mariano alertou que Hulk não aceitaria essa mudança, e de fato, ele não aceitou.

“Daqui eu não saio hoje. Bunda de tanajura, quem manda aqui sou eu. Ele pensa que é da Marvel, que é o Hulk, que é forte. Eu sou o De Paul. De Paul, né?!”, brincou Deyverson.

Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Hulk, afinal, entrou no ônibus minutos depois e pediu que Deyverson saísse. Em seguida, o camisa 7 removeu o colega do lugar apenas com uma mão. Mariano, aliás, acrescentou: “Te chamou de bunda de tanajura”.

“Você vai acreditar nele? A gente é parceiro na Marvel. Você é o Hulk e eu sou o De Paul. E o Homem de Pedra (Mariano). A gente é o Trio Fantástico”, completou Deyverson, em tom desesperado.

Hulk e Deyverson são protagonistas do Atlético na reta final da Copa Libertadores. Na Copa do Brasil, o centroavante não poderá disputar a decisão por já ter atuado pelo Cuiabá.

