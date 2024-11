Clubes da Espanha ajudarão a arrecadar dinheiro para vítimas das enchentes no país

Os clubes da Espanha, por meio da liga nacional de futebol, arrecadarão recursos para a Cruz Vermelha. Eles apoiam os afetados pelas enchentes que já mataram mais de 150 pessoas no país. Aliás, além disso, o público verá publicações de uma campanha durante as transmissões das partidas do fim de semana. As contas nas redes sociais também serão usadas.

“O futebol profissional espanhol se junta às condolências e expressa solidariedade com as famílias das vítimas e dos desaparecidos”, informou a LaLiga nesta quinta-feira (31).

O Real Madrid, principal clube espanhol, confirmou que fará uma campanha. O clube auxiliará a Cruz Vermelha, doando 1 milhão de euros, cerca de R$ 6 milhões.

“A Fundação Real Madrid e a Cruz Vermelha lançaram hoje uma campanha de arrecadação para apoiar os afetados pela tempestade. O clube decidiu ajudar essa campanha com a doação de um milhão de euros para muitas famílias que estão em situação crítica e precisam de nosso apoio e solidariedade”, comunicou o clube merengue em nota.

A federação de futebol da Espanha adiou algumas partidas. Ela também solicitou que quem entrar em campo observe um minuto de silêncio pelas vítimas das enchentes.

