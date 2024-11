Yuri Alberto lamenta eliminação do Corinthians e alerta: ‘Temos que virar a chave’

O atacante Yuri Alberto lamentou a eliminação do Corinthians após derrota para o Racing, pela semifinal da Sul-Americana. O jogador afirmou que o sonho estava nas mãos do clube, mas deixou escapar. Ele também já reforçou que o time tem que virar a chave para o Brasileirão.

“É muito ruim, estávamos muito perto da final. Foi palpável, estava nas nossas mãos. É difícil, temos poucos dias, poucos jogos para acabar a temporada. Tínhamos dois sonhos na nossa mão, escaparam. Se Deus quiser, vamos manter o Corinthians na Série A do Brasileiro. Amanhã (sexta-feira) já muda a chave, estamos sofrendo, vai ser difícil, mas temos que virar a chave. Próximo jogo é um clássico, temos que ir junto com a torcida, na nossa casa. Vamos achar grandes vitórias no Brasileiro”, disse Yuri Alberto, autor do gol alvinegro nesta quinta-feira.

E agora?

Virando a chave para o Brasileirão e tentando continuar fora da zona de rebaixamento, o Corinthians tem pela frente, afinal, o clássico contra o Palmeiras, na segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena Restam, afinal, sete partidas para o Timão em 2024 diante de: Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio.

O Corinthians, aliás, ocupa atualmente a 15ª colocação do campeonato nacional. No entanto, o clube pode entrar em campo no Dérbi de volta à zona de rebaixamento.

