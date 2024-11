Portal espanhol indica conversas entre Sergio Ramos e Boca Juniors

O mais novo nome de figura badalada no futebol mundial que estaria na mira do Boca Juniors é o zagueiro Sergio Ramos. A informação em questão partiu da imprensa espanhola. Mais precisamente, do portal ‘Relevo’.

De acordo com o veículo em questão, conversas foram iniciadas há algum tempo, essencialmente, entre três partes. Além do próprio defensor de 38 anos e o presidente do Boca, Juan Román Riquelme, quem participa mais ativamente da negociação é o técnico do clube argentino, Fernando Gago.

Vale ressaltar que Gago e Ramos dividiram vestiário por quatro anos, quando ambos defendiam o Real Madrid, entre 2007 e 2011. Juntos, eles ultrapassaram a marca dos 100 jogos com o aproveitamento de 68 vitórias, 11 empates e 23 derrotas. Os duelos em questão estão distribuídos entre Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Liga dos Campeões da Europa.

No aspecto financeiro, o Boca Juniors sabe que seria difícil competir com qualquer outro mercado de alcance global. Só para exemplificar, a proposta salarial por ano oferecida para Sergio Ramos seria de cinco milhões de euros (R$ 28,8 milhões, na cotação atual). Para se ter uma ideia, essa quantia é menos da metade que o zagueiro recebia no Sevilla, seu último clube.

Posição oficial x bastidores

Oficialmente, o clube de La Boca trata de negar qualquer tipo de aproximação junto ao atleta de 38 anos de idade. Além disso, o número de estrangeiros que tem permissão para inscrever nas competições está totalmente preenchido. O último a ocupar tal posto no elenco foi Gary Medel. Entretanto, nos bastidores, existe certa dose de confiança também por conta de manifestações passadas do defensor espanhol em tom positivo sobre o Boca.

Em entrevista que deu para o streamer espanhol Ibaí Llanos, no último mês de outubro, o jogador foi taxativo ao opinar sobre os gigantes argentinos Boca Juniors e River Plate. Nesse sentido, ele assumir ter predileção pelo lado azul e amarelo de Buenos Aires:

“Sempre gostei mais do Boca do que do River. Se eu tiver que escolher um, será o Boca. Sempre gostei mais do Boca por causa de (Diego) Maradona, (Juan Roman) Riquelme e La Bombonera.”

