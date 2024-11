Botafogo terá sequência dura no Brasileirão antes da final da Libertadores

Após carimbar a vaga na final da Libertadores, o Botafogo segue forte também na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Diante disso, os comandados do técnico Arthur Jorge terão pela frente um mês de novembro bem agitado, com uma sequência dura pela competição nacional.

Apesar de ter uma Data-Fifa no meio do mês, o alvinegro terá três partidas de quatro em quatro dias um pouco antes da busca pela Glória Eterna. Inclusive, o confronto com o Palmeiras, adversário direto na disputa do título do Brasileirão, no Allianz Parque.

Novembro terá início para o Glorioso logo com um clássico. No próximo dia 5 (terça-feira), a equipe mede forças com o Vasco, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Assim, o foco é manter os três pontos de diferença sobre o Alviverde para chegar com vantagem no campeonato.

Em seguida, o Botafogo terá pela frente um confronto com o atual penúltimo colocado do Brasileirão: o Cuiabá. De acordo com a tabela, será mais um jogo no Rio de Janeiro, dia 9, às 16h30 (de Brasília), que promete casa cheia, com a torcida eufórica pelo bom momento da equipe.

Mês intenso para o Alvinegro

Depois da pausa para a Data-Fifa, o Alvinegro encontra ninguém menos que o Atlético-MG, dez dias antes da final da Libertadores. Nesse sentido, o confronto será pela 34ª rodada da competição nacional, na Arena MRV, dia 20 (quarta-feira), com horário a ser definido pela CBF.

Três dias depois, mais um jogo no Rio de Janeiro, desta vez diante do Vitória, dia 23, ainda sem horário definido. O show da banda Forfun está marcado para o Nilton Santos para esse dia e é muito provável que o Alvinegro tenha que buscar outro local para atuar. No momento, as opções são Maracanã e São Januário.

Dessa forma, o último jogo antes da final da Libertadores será justamente contra o Palmeiras. A partida acontece no dia 26, no Allianz Parque e promete ser eletrizante, pois as equipes brigam ponto a ponto pelo título. Fora a intensa rivalidade que esquentou nos últimos anos, com a conquista alviverde em 2023 e a classificação do Glorioso em 2024.

Por fim, o Botafogo fecha o mês diante do Atlético-MG na decisão da Libertadores, dia 30, às 17h (de Brasília), que será no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, na Argentina.

Confira os jogos do Botafogo em novembro

Brasileirão

Botafogo x Vasco – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

05/11 (terça-feira), às 21h30

Brasileirão

Botafogo x Cuiabá – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

09/11 (sexta-feira), às 16h30

Brasileirão

Atlético-MG x Botafogo – Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

20/11 (quarta-feira) – Horário a definir

Brasileirão

Botafogo x Vitória – Local a definir

23/11 (sábado) – Horário a definir

Brasileirão

Palmeiras x Botafogo – Allianz Parque, São Paulo (SP)

26/11 (terça-feira) – Horário a definir

Libertadores

Botafogo x Atlético-MG – Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG)

30/11 (sábado) – 17h (de Brasília)

