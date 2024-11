Nova parcial! Flamengo mantém expectativa de casa cheia para decisão no Maracanã

O Flamengo vai iniciar a caminhada em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil em seus domínios e com casa cheia. Como de costume, a Nação, que lidera os principais recordes de público dos últimos anos, estará em peso para cumprir seu papel e empurrar o clube rumo à vantagem na ida contra o Atlético-MG. O duelo está marcado para o próximo domingo (03), às 16h, no Maracanã.

Em meio a novos protestos pelos preços exorbitantes, o Flamengo mantém expectativa de casa cheia e estima que o público ultrapasse a marca dos 60 mil. A perspectiva do clube deve se cumprir, visto que mais 54 mil ingressos foram comercializados até o momento. O canal ‘Paparazzo Rubro-Negro’ divulgou a última parcial atualizada.

As finais entre Flamengo e Atlético-MG estão marcadas para os dias 03 e 10 de novembro, no Maracanã e na Arena MRV respectivamente. Os ingressos para o duelo de volta, em Belo Horizonte, estão esgotados.

Protestos

A semifinal contra o Corinthians ficou marcada por um Maracanã cheio, mas não lotado como de costume. Muito se deve à precificação do ingresso – um dos temas mais cobrados da gestão Landim – e que causou revolta em outras ocasiões pela mesma competição.

O Procon-RJ chegou a notificar o Flamengo pela precificação dos ingressos na decisão da Copa do Brasil 2023, contra o São Paulo. A entrada mais barata para o público geral custou R$ 400 à época.

Fui ver o preço do ingresso do jogo do Flamengo da Copa do Brasil e acho que vou ter vender minha casa — Lavínia (@lavs_silveira) October 29, 2024

Ingressos Flamengo

Restam quatro setores disponíveis para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, dia 3 de novembro. São eles: Leste e Sul inferior, Oeste e Maracanã Mais. O bilhete mais barato para não sócios custa R$ 400 (inteira) e o mais caro vale R$ 4 mil.

Sul: R$ 400 (meia R$ 200)

Leste: R$ 700 (meia R$ 350)

Oeste: R$ 800 (meia R$ 400)

Maracanã Mais: R$4.000,00 (meia R$2.037,50)

*Valores para público geral

O torcedor que ainda quiser garantir seu ingresso pode acessar o site oficial do Flamengo e seguir as indicações de compra. Vale destacar que as entradas no Maracanã estão sendo feitas via biometria facial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.