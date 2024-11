Fluminense x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Um duelo de Tricolores inaugura a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, Fluminense e Grêmio medem forças nesta sexta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Trata-se, portanto, de um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Dessa forma, os donos casa perderam para o Vitória, em Salvador, e tentam voltar a triunfar para aumentar a distância para o Z4, que atualmente é de apenas dois pontos (tem 36, contra 34). A equipe gaúcha, por sua vez e se recuperou na última rodada, ao bater o Atlético-GO, de virada. Tem 38 pontos. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo, começando a transmissão com um pré-jogo a partir das 19h30 (de Brasília). Romão Martinechen estará com a narração.