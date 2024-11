Final da Libertadores: Conmebol inicia venda para Botafogo x Atlético

A Conmebol deu início, nesta sexta-feira (1º), às vendas dos ingressos para Botafogo e Atlético Mineiro, pela final da Libertadores 2024. A partida será no dia 30 de novembro, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

As entradas para o confronto variam de R$ 291 a R$ 1.864. Os setores disponíveis para a compra neste primeiro momento são as categorias e 1 e 2, na parte mista do estádio (confira abaixo).

Vale ressaltar que as vendas para os torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro serão de responsabilidade de cada clube e terá início na próxima semana.

Dessa forma, o setor exclusivo para a torcida carioca será o Centenário, com 22 mil ingressos. A prioridade da venda, portanto, será para os torcedores do Camisa 7, programa de sócio torcedor do Botafogo. Por outro lado, o setor Sívori será destinado à torcida do Galo.





Botafogo x Atlético: categorias e preços

Categoria 1: de ARS 336 mil (R$ 1,98 mil) a ARS 384 mil (R$ 2,26 mil) – disponíveis a partir desta sexta, 1º de novembro, para o público em geral;

Categoria 2: ARS 168 mil (R$ 990) – disponíveis a partir de sexta, 1º de novembro para o público em geral;

Categoria 3: de ARS 60 mil (R$ 352) a ARS 168 mil (R$ 990) – disponíveis a partir da próxima semana exclusivamente para torcedores dos clubes finalistas.

