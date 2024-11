PSG x Lens: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricampeão francês e líder da atual edição da competição, o PSG tenta fazer valer o seu favoritismo rumo ao tetra. Neste sábado (2/11), às 13h (de Brasília), pela 10ª rodada da Ligue 1, receberá, no Parc des Princes, o tradicional Lens.

O Paris Saint-Germain está invicto (7 vitórias e 2 empates) e lidera com 23 pontos. O Lens faz uma boa campanha e entrou na rodada em quinto lugar, com 14 pontos. Uma vitória o aproximará da zona da Champions G3.

Onde assistir

A CAZÉ TV transmite o jogo a partir das 13h (de Brasília).

Como está o PSG

Apesar de encarar um rival que impõe respeito e há rivais prõximos na tabela de classificação, o técnico Luis Enrique muito provavelmente poupará alguns jogadores, como o artilheiro Barcola e o zagueiro Marquinhos, que devem ficar no banco. Assim, Doué ganha chance no ataque, formando trio com Kolo Muani e Asensio. Um desfaque certo está na zaga. O brasileiro Beraldo cumpre suspensão.

Como está o Lens

O Lens tem muitos desfalques para a partida deste sábado. Entre suspensos e machucados, o treinador não contará com Facundo Medina, Said, Cabot, Martin Satriano e Ruben Aguilar. Assim, a sua escalação é uma incógnita. Mas tudo indica que o técnico manterá um esquema com boa pegada ofensiva, o que significa que a linha de frente seja Sotoca, Nzola e Zaroury.

PSG X LENS

11ª Rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 2/11/2024, 13h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Pacho e Nuno Mendes; Mayulu, Fabian Ruiz e Vitinha; Marco Asensio, Kolo Muani e Doué. Técnico: Luis Enrique

LENS: Samba; Gradit, Danso e Khusanov; Frankowski, Thomasson, Diouf e Chavez; Sotoca, Nzola e Zaroury. Técnico: Will Still

Árbitro: Willy Delajod

Auxiliares: Erwan Finjean e Laurent Coniglio

VAR: Jeremie Pignard

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.