Newcastle x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2024/25 estão de volta. Neste sábado (2), Newcastle e Arsenal se enfrentam às 9h30 (de Brasília), no St. James’ Park, na partida de abertura da 10ª rodada do Campeonato Inglês. Será uma oportunidade dos Gunners conquistarem os três pontos fora de casa para voltar à briga pela liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Newcastle

O Newcastle não faz um grande início de temporada na Premier League e aparece apenas na 12ª posição, com 12 pontos. No entanto, a equipe chega embalada após eliminar o Chelsea na Copa da Liga Inglesa.

A boa notícia é que Isak está confirmado para o jogo. Isto porque o atacante vem sendo o grande destaque da equipe e marcou dois gols nas duas últimas partidas. Além disso, Bruno Guimarães e Joelinton devem começar entre os titulares.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal começa a rodada na terceira posição, com 18 pontos, cinco a menos que o líder Manchester City. Assim, um triunfo na casa do adversário pode recolocar os Gunners na briga pela liderança.

Ao mesmo tempo, o time londrino vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Preston, pela Copa da Liga Inglesa. Na ocasião, o técnico Mikel Arteta conseguiu rodar a equipe e não terá problemas de última hora para este sábado. Além disso, o retorno de Saka ao time titular é uma boa novidade para a equipe, enquanto Gabriel Jesus deve ser banco.

Contudo, Timber, Tomiyasu, Odegaard e Tierney seguem no departamento médico do clube e estão fora da partida.

Newcastle x Arsenal

10ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 02/11/2024, às 9h30 (de Brasília).

Local: St. James’ Park, em Newcastle (ING).

Newcastle: Pope; Livramento; Schar, Burn e Hall; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Isak e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Jakub Kiwior e Jurrien Timber; Declan Rice, Thomas Partey, Bukayo Saka, Leandro Trossard e Gabriel Martinelli; Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: John Brooks (ING).

VAR: Jarred Gillett (ING).

