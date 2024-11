Florentino Pérez cobra reação imediata do Real Madrid

Na temporada passada, o Real Madrid conquistou a Champions, La Liga e Supercopa da Espanha. Para 2024/25, o time venceu a Supercopa Europeia e se reforçou com Kylian Mbappé e Endrick. Assim, a expectativa no clube é muito alta. No entanto, a atual temporada não tem saído como o esperado. De acordo com informações do jornal ‘Relevo’, Florentino Pérez, presidente do clube, está insatisfeito com os resultados e o desempenho do time comandado por Carlo Ancelotti, especialmente após a goleada de 4 a 0 sofrida para o Barcelona no Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez está preocupado com o que vê em campo e exige mudanças imediatas, acreditando que Ancelotti possui o melhor elenco da história do clube. Dessa forma, o presidente defende que Arda Guler e Endrick tenham mais minutos em campo, além de posicionar Bellingham mais avançado e deixar Tchouaméni e Modric no banco.

Até agora, o time já perdeu nove pontos em 11 rodadas do Campeonato Espanhol, com empates contra Mallorca, Las Palmas e Atlético de Madrid. Além disso, a equipe sofreu uma derrota para o Lille na fase de liga da Champions.

