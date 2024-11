Bournemouth x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

O líder da Premier League 2024/25 volta a campo neste sábado (2). O Manchester City visita o Bournemouth às 12h (de Brasília), no Vitality Stadium, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola vai em busca de nova vitória para seguir na liderança isolada da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Bournemouth

O Bournemouth faz um início de temporada surpreendente e arrancou pontos de times que brigam na parte de cima da tabela da Premier League. Por exemplo, com a vitória sobre o Arsenal e o empate fora de casa com o Aston Villa. Dessa maneira, o time aparece na 11ª posição, com 12 pontos. A diferença para o Chelsea, 5º colocado, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias, é de cinco pontos.

Contudo, o Bournemouth tem dois desfalques confirmados para o jogo deste sábado. Isto porque Alex Scott e Luis Sinisterra estão no departamento médico do clube. Além disso, Kepa Arrizabalaga, Luis Sinisterra e Philip Billing são dúvidas.

Para complicar ainda mais, o Bournemouth não vence o City há 20 partidas, com 18 derrotas e dois empates.

Como chega o Manchester City

Único time invicto na Premier League, o City é o líder isolado da competição com 23 pontos, um a mais que o Liverpool, segundo colocado.

Por fim, o City segue com uma grande lista de desfalques no elenco. A baixa mais recente foi do brasileiro Savinho, que saiu de campo lesionado na partida contra o Tottenham. Além dele, o lateral Kyle Walker, o zagueiro Akanji, os meio-campistas Rodri e De Bruyne, além dos atacantes Doku, Jack Grealish e Oscar Bobb completam a lista de ausências.

Bournemouth x Manchester City

10ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 02/11/2024, às 12h (de Brasília).

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING).

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Manchester City: Ederson; Lewis, Rúben Dias, Aké, Gvardiol; Stones, Gundogan, Kovacic (Matheus Nunes), Bernardo Silva, Foden, Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

VAR: Graham Scott (ING).

