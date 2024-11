Torcedores do Corinthians protestam contra o presidente em hotel na Argentina

A eliminação para o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana deixou os torcedores do Corinthians revoltados. Afinal, eles foram ao hotel onde a delegação estava concentrada, em Buenos Aires, e protestaram contra a diretoria, principalmente o presidente Augusto Melo.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra torcedores xingando e protestando contra o mandatário e discutindo com o sobrinho dele, Kadu Melo.

O parente de Augusto Melo ficou muito exaltado e precisou ser contido por funcionários do Timão. Em seguida, a delegação corintiana deixou a capital argentina rumo ao Brasil.

Na última quinta-feira (31), o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Racing, em Avellaneda, e acabou eliminado da Copa Sul-Americana. Dessa forma, Yuri Alberto abriu o placar para os paulistas no início do jogo. No entanto, Quintero, ainda no primeiro tempo, virou o placar e garantiu a vaga para os argentinos, que vão enfrentar o Cruzeiro na decisão.

Na próxima segunda-feira (4), o Corinthians faz o clássico diante do Palmeiras, na Neo Química Arena. A equipe do Parque São Jorge está em 15º lugar do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto acima da zona do rebaixamento.

