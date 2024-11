Liverpool x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (2), o Liverpool recebe o Brighton às 12h (de Brasília), em Anfield, e os donos da casa querem a vitória diante de seus torcedores para seguir na briga pela liderança. Além disso, as equipes voltam a se enfrentar após a vitória dos Reds por 3 a 2 na última quarta-feira (30/10), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Liverpool

Em casa, os Reds precisam da vitória para se manter na briga pela liderança. Após ver o City assumir a ponta, o Liverpool está com 22 pontos, na segunda posição, com um a menos que os atuais campeões. Ou seja, o time comandado pelo técnico Arne Slot precisa fazer o dever de casa e torcer por um tropeço do rival para reassumir a ponta da tabela.

Para isso, o técnico Arne Slot poupou vários jogadores na classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, que devem voltar ao time titular neste sábado.

Porém, o time segue com alguns desfalques no elenco. Isto porque o goleiro Alisson, com o meio-campista Harvey Elliot e com os atacantes Diogo Jota e Federico Chiesa, lesionados, serão baixas nesta rodada.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton é o 6º colocado da Premier League e vem de uma eliminação na Copa da Liga Inglesa para o próprio Liverpool. Já no Campeonato Inglês, o time ficou no empate por 2 a 2 com o Wolverhampton, na rodada passada.

Ao mesmo tempo, o técnico Fabian Hürzeler precisa lidar com uma série de problemas para montar a equipe. Os atacantes Yankuba Minteh, Solly March e João Pedro, os meio-campistas James Milner e Matt O’Riley e o zagueiro Adam Webster, lesionados, são desfalques para enfrentar o Liverpool. Além disso, o zagueiro Lewis Dunk aparece como dúvida.

Contudo, o atacante Georginio Rutter e o meio-campista Jack Hinshelwood estão recuperados de lesão e reforçam o time neste sábado.

Liverpool x Brighton

10ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 02/11/2024, às 12h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas (Robertson); Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Núñez. Técnico: Arne Slot.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor e Estupiñan; Adingra, Hinshelwood, Baleba e Mitoma; Rutter e Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.

Árbitro: Tony Harrington (ING).

VAR: Wade Smith (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.