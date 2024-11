Santos: Carille comanda treino tático e de bola parada para jogo decisivo na Série B

O Santos encerrou nesta sexta-feira (1) sua preparação para o duelo contra o Vila Nova neste sábado, na Vila Viva Sorte, às 16h30 (de Brasília). O técnico Fábio Carille comandou um treino tático e esboçou o time que deve ir a campo.

Os titulares participaram de uma atividade com foco em bola parada. Assim, a tendência é que o treinador mantenha a base que venceu o Ituano, fora de casa, na última rodada. Por outro lado, o goleiro Gabriel Brazão, que cumpriu suspensão, volta à equipe.

Recuperado de estiramento muscular na região intercostal esquerda, o zagueiro Luan Peres trabalhou normalmente no campo. Dessa forma, ele deve ser relacionado para o jogo, mas deve ficar no banco de reservas. O meia Miguelito também deve ir para o jogo, após ser liberado após infecção intestinal.

Quem é desfalque certo é o zagueiro Jair. Ele se recupera de uma inflamação no músculo do quadril direito e continuou com trabalhos internos no CT Rei Pelé.

Assim, Carille deve escalar o Santos da seguinte maneira: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Guilherme e Wendel Silva.

Em caso de vitória sobre o Vila Nova e tropeço do Ceará contra o Avaí, no domingo, o Santos garantirá matematicamente o acesso à elite do futebol brasileiro com três rodadas de antecedência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.