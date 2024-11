Athletico x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (2), o Athletico recebe o Vitória na Ligga Arena, no duelo de desesperados pela 32ª rodada do Brasileirão. O Furacão é o 16º colocado, com 34 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o 14º, somando 35 pontos na tabela.

Onde assistir

A Rede Furacão transmite a partida ao vivo.

Como chega o Athletico

Após a grande vitória sobre o Cruzeiro, o Furacão volta a atuar em casa e conta com o apoio de sua torcida. O técnico Lucho González terá o retorno de Fernando, que disputa posição com Esquivel na lateral-esquerda. Na lateral-direita, Madson deve ser desfalque, e Cuello deve assumir o setor. Canobbio e Mastriani também serão ausências, com o ataque formado por Julimar e Pablo.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro também vem de resultado positivo, após vencer o Fluminense na última rodada. O zagueiro e capitão Wagner Leonardo retorna de suspensão. No entanto, o técnico Carpini não contará com o volante Léo Naldi e o atacante Gustavo Mosquito, que estão suspensos, além de Caio Vinícius, PK, Osvaldo e Camutanga, que seguem no Departamento Médico.

ATHLETICO X VITÓRIA

32ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Ligga Arena – Curitba (PR)

Data e horário: sábado, 02/11/2024, às 18h30 (de Brasília)

ATHLETICO: Mycael; Cuello (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Erick, Felipinho e João Cruz; Nikão, Julimar e Pablo. Técnico: Lucho Gonzáles

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller (Willian Oliveira) e Matheusinho; Everaldo, Carlos Eduardo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

