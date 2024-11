Farense x Benfica: onde assistir e escalações pelo Campeonato Português

Na busca pelo líder Sporting, o Benfica volta a campo neste sábado (2), às 15h (de Brasília), para medir forças com o Farense, pela 10ª rodada do Campeonato Português. Sendo assim, o confronto entre o terceiro colocado e o lanterna acontece no Estádio de São Luís, na cidade de Faro.

Com apenas quatro pontos, os donos da casa tentam reagir na competição. Os Encarnados, por sua vez, vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Rio Ave na última rodada e ocupam a terceira colocação, com 19 pontos. No momento, está com onze atrás do líder, entretanto tem dois jogos a menos. O Porto, segundo colocado, tem 24 pontos.

Onde assistir

A partida deste sábado terá a transmissão do ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Farense

Na classificação a equipe só conseguiu vencer o Estoril, porém pode deixar a zona de rebaixamento caso vença e tenha uma combinação de resultados. Afinal, o time, comandado pelo técnico Tozé Marreco, tem 4 pontos e terá que torcer para os tropeços de Nacional e Boavista para se afastar do Z3.

Como chega o Benfica

O técnico Bruno Lage não poderá contar com os atacantes Tiago Gouveia e Gianluca Prestianni, assim como com o meio-campista Leandro Barreira. Vale lembrar que a equipe bateu, por 3 a 0, o Santa Clara, pela Taça da Liga de Portugal e garantiu a vaga para a semifinal.

Farense x Benfica

Campeonato Português – 10ª rodada

Data e horário: sábado, 01/11/2024, às 15h (de Brasília).

Local: Estádio de São Luís, na cidade de Faro (POR)

Farense: Ricardo Velho; Lucas Africo, Artur Jorge e Raul Silva; Pastor, Miguel Menino, Claudio Falcao, Angelo Neto e Derick Poloni; Alex Bermejo e Álex Millán. Técnico: Tozé Marreco.

Benfica: Anatoliy Trubin, Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Álvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Florentino Luís e Orkun Kökcü; Ángel Di Maria, Kerem Akturkoglu e Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

