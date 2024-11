Jorge Jesus pede calma com Neymar, mas faz críticas a convocação de Dorival

O técnico Dorival Jr convocou, nesta sexta-feira (01), a equipe para os jogos das eliminatórias contra Uruguai e Venezuela. Ele ainda não contará com Neymar, mesmo com o craque já recuperado, o que gerou críticas de Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal.

Após o empate de sua equipe com o Al Nassr, de Cristiano, pelo campeonato saudita, o português, além de citar Neymar, também defendeu a convocação do lateral-esquerdo Renan Lodi, que participou do gol da equipe ao dar uma assistência.

“Lodi é o melhor lateral-esquerdo da atualidade. O treinador da seleção brasileira com certeza não está vendo os jogos do Al Hilal; se estivesse, convocaria ele”, disse Jorge Jesus.

No entanto, sobre Neymar, o técnico alertou que todo cuidado é pouco, afinal, o camisa 10 ficou mais de um ano afastado dos gramados. Ele não atua nas partidas pela liga saudita por não estar inscrito na competição.

“O Neymar está há 12 meses sem jogar, com uma lesão grave, tentando ganhar seu espaço e seu tempo. Levará algum tempo para que ele possa se recuperar. O campeonato está sendo jogado a cada três dias, e o Neymar não tem condições de jogar dessa forma”, resumiu Jorge Jesus.

