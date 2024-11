Flamengo anuncia renovação de contrato com a atacante Cristiane

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (1), a renovação do contrato com a atacante Cristiane até o final de 2026. Grande nome do Rubro-Negro nesta temporada, a craque fez 17 gols em 25 partidas defendendo o time carioca. Nas redes sociais, a atleta deixou um recado para a torcida e festejou o novo vínculo.

“Fala, Nação! Este ano, marquei muitos gols representando o nosso time e a nossa torcida. Continuarei com vocês até 2026. Quero seguir marcando muitos gols e, claro, buscando muitos títulos para a nossa torcida e o nosso Mengão.”

Dos 17 gols que Cristiane fez pelo Flamengo, 11 foram no Campeonato Brasileiro, mas o time não passou para a segunda fase da competição nacional. Todavia, a atacante busca seu primeiro título pelo clube, que neste sábado enfrenta o Botafogo às 10h (de Brasília) na Gávea, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca Feminino.

ATÉ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣! Ela FICA! Cristiane renova com o Mengão por mais duas temporadas e vai seguir honrando o Manto Sagrado. Que honra pra nós! #MeninasDaGávea pic.twitter.com/7NKYhYpkrZ — Flamengo (@Flamengo) November 1, 2024

