Ajax x PSV: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado, 2/11, rolará um dos maiores clássicos da Holanda: Ajax x PSV, o The Topper. O duelo será pela 11ª rodada do Holandês. O jogo na Amsterdan Arena coloca frente a frente o líder e o vice-líder. Porém, apesar de ocorrer na casa do Ajax, o PSV tem status de favorito. Afinal, ganhou todos os dez jogos e lidera a competição com 30 pontos, contra 22 do rival. Mas o Ajax está motivado. Vem de uma excepcional vitória por 2 a 0, fora de casa, sobre o Feyenoord (o outro grande da Holanda).

Na história do “The Topper”, o Ajax tem mais vitórias (81 a 70, além de 34 empates). Porém, não vence o rival nas últimas sete vezes que se encontraram (dois empates e cinco derrotas). Mas o momento atual do Ajax é outro e em nada lembra o que aconteceu com na temporada passada. Afinal, em 2023/24 chegou a flertar com um iminente rebaixamento, o que seria um vexame para o maior campeão holandês (36 títulos, contra 25 do PSV e 16 do Feyenoord).

Como chega o Ajax

Para este 186º jogo contra o PSV, o Ajax terá seis desfalques. O principal é o de Kenneth Taylor, que se machucou na vitória sobre o Feyenoord e será substituído, provavelmente, por Fitz-Kim. No ataque, Traoré e Akpom disputam uma vaga.

Como chega o PSV

O técnico Peter Bosz contará com um desfalque na defesa, já que o ex-Barcelona Sergiño Dest está machucado. Há a possibilidade de também não contar com Perišić. O atacante saiu machucado no jogo da rodada passada (6 a 0 sobre o Zwolle) e é dúvida. Pepi, que fez dois gols nesta goleada, deve ficar no banco para a entrada de De Jong.

AJAX X PSV EINDHOVEN

11ª rodada do Campeonato Holandês

Data e Horário: 2/11/2024, 14h45 (de Brasília)

Local: Amsterdan Arena, Amsterdã (HOL)

AJAX: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas e Hato; Klaassen, Henderson e Fitz-Jim; Bertrand Traore (Akpom), Weghorst e Godts. Técnico: Francesco Farioli

PSV EINDHOVEN: Benitez; Mauro Junior, Ryan Flamingo, Boscagli e Dams; Til, Tillman, Saibari; Perisic (Bakayoko), De Jong, Lang. Técnico: Peter Bosz.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk

Auxiliares: Erwin Zeinstra e Johan Balder

VAR: Pol van Boekel

