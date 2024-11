Renato enaltece ‘coragem’ do Grêmio para buscar empate no fim

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, destacou o ponto fora de casa contra o Fluminense, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Após a partida, nesta sexta-feira (1/11), o treinador afirmou que arrumou um novo sistema de jogar conforme os adversários. Ele pontuou que não foi perfeito, mas cumpriu a função.

“Eu tenho mudado os esquemas dependendo do adversário, do local do jogo, isso já tinha comunicado o grupo. Eu tenho que treinar o meu time, arrumei um novo sistema de jogar. O Grêmio não foi perfeito, mas esteve bem, até porque nós enfrentamos uma grande equipe, é difícil jogar contra o Fluminense, principalmente do Maracanã”, disse Renato.

“O empate aconteceu pela coragem do treinador e dos jogadores. É só olhar quantos atacantes tinham em campo. Foi atitude do grupo e da comissão técnica, de ter colocado a equipe para frente”, destacou.

Na ocasião, o Renato Gaúcho defendeu que, na situação que o Grêmio se encontra no Campeonato Brasileiro, é mais importante pontuar do que ter uma boa atuação.

“O Grêmio não tem que jogar bonito no restante do Campeonato Brasileiro, até porque eu tenho visto duas, três equipes, jogando um bom futebol. Na situação que o Grêmio se encontra, eu já falei para vocês no jogo passando, o Grêmio precisa de pontos, eu acho que entre jogar bem e buscar pontos, eu prefiro os pontos”, destacou.

Renato sobre investimento no futebol

O treinador citou o suposto baixo investimento do Grêmio em relação a outras equipes. Para ele, para um time ter bom futebol precisa de alto investimento financeiro.

“Eu já falei para vocês que o Grêmio não tem que jogar bonito no Campeonato Brasileiro. Até porque no Campeonato Brasileiro tenho visto duas equipes, três equipes, quando muito, jogando bom futebol. O Grêmio precisa de pontos. Entre jogar bem e buscar os pontos, eu prefiro os pontos — começou Renato.

“Vocês querem ver bom futebol, então façam o seguinte: falem com o presidente do Grêmio, mandem ele fazer um time de R$ 500 milhões, R$ 1 bilhão. Aí vocês vão ver um bom futebol. Manchester City, Real Madrid…, ironizou.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho manteve-se em 11º no Brasileirão, agora com cinco pontos à frente da zona de rebaixamento. O próximo jogo é contra o vice-líder Palmeiras, na sexta-feira (8), também fora de casa.

