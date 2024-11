Inter de Milão x Venezia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em caça ao líder Napoli, a Inter de Milão recebe o Venezia neste domingo (3), às 16h45, no Giuseppe Meazza, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O time visitante, por sua vez, briga contra o rebaixamento.

Onde assistir: ESPN, Disney + e CNN

Como chega a Inter de Milão

A equipe comandada por Simone Inzaghi aparece em segundo lugar, com 21 pontos, a quatro do Napoli. Vale lembrar que as duas equipes se enfrentarão no próximo final de semana, em Milão. Para este duelo contra o Venezia, os atuais campeões italianos não poderão contar com o meia turco Calhanoglu, lesionado. Quem pode se juntar a ele é o lateral-esquerdo Carlos Augusto, em fase final de recuperação de lesão.

Como chega o Venezia

A equipe abre a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, com apenas oito pontos. Lesionados, o meia islandês Bjarkason e o lateral-esquerdo Sverko provavalmente não jogarão.

INTER DE MILÃO X VENEZIA

Campeonato Italiano – 11ª rodada

Data e horário: 3/11/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Zielinski (Mkhitaryan), Carlos Augusto; Marcus Thuram, Tahremi. Técnico: Simone Inzaghi

VENEZIA: Stankovic; Altare, Svoboda, Haps; Candela, Caviglia, Duncan, Ellertsson; Yeboah, Busio, Pohjanpalo. Técnico: Di Francesco

Árbitra: Maria Caputi

