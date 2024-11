Newcastle vence Arsenal, sobe na tabela do Inglês e complica o rival

O Newcastle recebeu o Arsenal em St. James Park, neste sábado, 2/11, pela 10ª rodada da Premier League inglesa. O time da casa deixou a bola com os londrinos, que tiveram 64% de posse. Porém, foram mais objetivos nas finalizações (quatro no alvo contra uma do Arsenal). Assim, neste jogo truncado e amarrado no meio de campo, o Newcastle levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Isak, no primeiro tempo.

Essa derrota complica a situação do Arsenal, que parou nos 18 pontos e segue longe dos líderes Manchester City e Liverpool. Soma a sua terceira partida sem vencer na competição e na próxima rodada terá um clássico pela frente, contra o Chelsea, além da Inter de Milão no meio da semana na Champions. O Newcastle chega aos 15 pontos, com possibilidade de terminar a rodada na oitava posição.

Legião Brasileira

No Newcastle, Bruno Guimarães e Joelinton começaram como titulares. Pelo lado do Arsenal, enquanto Gabriel Martinelli e Magalhães foram titulares, Gabriel Jesus e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho começaram no banco. Mas ambos entraram. Jesus aos 25 da etapa final, Jorginho, aos 40.

Newcastle na frente

Em casa, o Newcastle fez festa na sua torcida aos seis minutos, quando uma boa troca de passes fez a bola cair nos pés de Gordon na direita do ataque. O cruzamento foi na cabeça do artilheiro Isak, no meio dos zagueiros, na entrada da pequena área, para fazer 1 a 0.

O Arsenal partiu em busca do ataque e quase conseguiu aos 25 minutos, em um escanteio que resultou em confusão na área, sobrando para Merino chutar quase na pequena área. Mas a bola foi em cima da defesa, que rechaçou.

Arsenal, impreciso, sofre a derrota

Se no primeiro tempo o jogo foi truncado no meio de campo, na etapa final, os times tiveram ainda mais dificuldades. O Arsenal, mesmo pressionando, era impreciso nos arremates. Nem mesmo a entrada de Gabriel Jesus melhorou a situação, que teve raros arremates, mas todos para fora, como um de Declan Rice já no finzinho. Seguro na defesa, o Newcastle segurou o 1 a 0, encerrando assim a série de cinco jogos sem vitória e se colocando no meio da tabela. E com a torcida feliz cantando “Hei Jude” dos Beatles. E o Arsenal lamenta a falta de pontaria. Afinal, de dez finalizações, apenas uma na direção do gol. Muito pouco.

Sábado (2/11)

Newcastle 1×0 Arsenal

Liverpool x Brighton – 12h

Ipswich x Leicester – 12h

Bournemouth x Manchester City – 12h

Southampton x Everton – 12h

Nottingham x West Ham

Wolverhampton x Crystal Palace – 14h30

Domingo (3/11)

Tottenham x Aston Villa – 11h

Manchester United x Chelsea – 13h30

Segunda-feira (4/11)

Fulham x Brentford – 17h

