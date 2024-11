Bragantino x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Bull Bragantino e Cuiabá se enfrentam neste sábado (2/11), às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. As duas equipes brigam contra o rebaixamento e, portanto, fazem um duelo de “seis pontos” no interior de São Paulo.

Onde assistir

Amazon Prime e Premiere a aprtir das 16h (de Brasília).

Como chega o Bragantino

O Bragantino terá a estreia do técnico Fernando Seabra, contratado para substituir Pedro Caixinha. A equipe paulista não poderá contar com Jadsom (suspenso), Henry Mosquera (lesão no adutor da perna esquerda) e Thiago Borbas (lesão na coxa direita).

O Bragantino é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 34 pontos, a mesma pontuação do Athletico, primeiro fora, mas com um jogo a menos. Portanto, o Braga precisa muito da vitória para não se complicar de vez na briga contra a degola.

Como chega o Cuiabá

O Dourado caminha a passos largos para a Série B de 2025, mas ainda não jogou a toalha. O time é o penúltimo colocado, com 27 pontos. Dessa forma, para fazer os 45 pontos, que geralmente são suficientes para escapar da queda, o Cuiabá precisa ter uma campanha praticamente perfeita daqui em diante.

O Cuiabá tem os retornos dos atacantes André Luís e Derik Lacerda, que cumpriram suspensão contra o Corinthians. Por outro lado, o treinador Bernardo Franco não poderá contar com o atacante Clayson, suspenso, nem com o zagueiro Alan Empereur, lesionado.

BRAGANTINO X CUIABÁ

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Data e horário: 2/11/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes (Andres Hurtado), Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Naílton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

