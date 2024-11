Red Bull Bragantino e Cuiabá se enfrentam neste sábado (2/11), às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. As duas equipes brigam contra o rebaixamento. Enquanto o Bragantino é o primeiro colocado dentro do Z4, com 34 pontos, se vencer, pode sair da zona da degola. O Cuiabá tem 27 pontos, em penúltimo lugar. Caso não vença, o rebaixamento é iminente. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 14h30 (de Brasília), com narração de Cesar Tavares.

Além do premiado comentarista, a cobertura da Voz do Esporte também conta com Maira Nunes nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 14h30 e não perca nada deste duelo.

