Bayern, sob o comando de Kane, vence mais uma no Alemão

Com o Bayern, não há surpresa no front. Neste sábado, 2/11, pela nona rodada do Campeonato Alemão, os bávaros receberam o Union Berlin no Allianz Parque e venceram por 3 a 0. Kane fez dois gols. Coman, o outro. Resultado justo para um time que teve 79% de posse e 13 finalizações contra oito (somente uma com perigo) de um rival nitidamente inferior.

O Bayern lidera com 23 pontos, à frente do RB Leipzig (que ainda joga na rodada) e do Eintracht Frankfurt, que arrasou o lanterna Bochum O Union Berlin, que sonhava com o Top 3, parou nos 15 pontos, em sexto lugar.

Kane marca e Bayern vence

Como era de se esperar, o Bayern partiu para cima e chegou ao gol aos 13 minutos. Kimmich tocou para Ouse na esquerda. O atacante entrou na área e sofreu pênalti, que Kane cobrou para fazer o primeiro gol dos bávaros no jogo e seu décimo tento na temporada. Dominante, o Bayern continuou buscando o ataque e aguardando a melhor oportunidade para ampliar, o que aconteceu aos 43 minutos. Davies fez ótima jogada pela esquerda, cruzou para Kane, que tocou de primeira para Coman, livre na área, ampliar o placar.

No segundo tempo, o Bayern não tirou o pé. Aos 15 minutos, após cruzamento pela direita, Coman de cabeça mandou para o meio da área. Kane e Musiala entraram juntos, mas foi o artilheiro inglês quem tocou para o gol vazio.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Sexta-feira (1/11)

Leverkusen 0x0 Stuttgart

Sábado (2/11)

Bayern de Munique 3×0 Union Berlin

Eintracht Frankfurt x Bochum

Holstein Kiel x Heidenheim

Wolfsburg x Augsburg

Hoffenheim x St. Pauli

Borussia Dortmund x RB Leipzig – 14h30

Domingo (3/11)

Freiburg x Mainz 05 – 11h30

Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen – 13h30

*Horários de Brasília.

