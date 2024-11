Permanência de Marcelo no Fluminense está em xeque após discussão com Mano

Fluminense e Marcelo estão em discussão sobre sua permanência ou uma possível rescisão contratual entre o clube e o lateral. A conversa acontece no CT Carlos Castilho, neste sábado (2), e segue sem uma definição oficial, mas a tendência é que o vínculo seja encerrado. A situação ganhou novos contornos após o empate em 2 a 2 com o Grêmio, quando Marcelo e o técnico Mano Menezes tiveram um desentendimento. Mano relatou ter ouvido algo “desagradável” durante o episódio.

Nos instantes finais da partida no Maracanã, o técnico pretendia substituir Lima por Marcelo. No entanto, um comentário do lateral durante as instruções teria incomodado Mano, que, então, mandou o jogador voltar ao banco. Embora o treinador não tenha dado detalhes sobre o motivo do conflito, fontes sugerem que Marcelo teria “desrespeitado um colega de profissão”.

Permanência passa por relação com o grupo

Outros relatos indicam que Marcelo não tem uma relação muito próxima com o restante do grupo no CT Carlos Castilho. Após o jogo, o clima nos bastidores era de tensão, que se agravou pelo fato de que o lateral precisou fazer um exame antidoping e perdeu parte da conversa no vestiário.

Esse episódio reforça a posição de Mano Menezes no clube, especialmente pelo apoio que ele recebe do presidente Mário Bittencourt, que teria sinalizado estar “disposto a respaldar” o treinador.

Marcelo, cujo contrato com o Fluminense vai até o final de 2024, mencionou recentemente seu desejo de seguir no clube além desse período. Em setembro, ao receber homenagem (seu nome em um estádio do CT em Xerém), ele expressou interesse em estender seu vínculo. Atualmente, o Fluminense ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, três a mais que o Bragantino, que está na zona de rebaixamento. A equipe volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Internacional.

