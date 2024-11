Tottenham x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Tottenham e Aston Villa se enfrentarão neste domingo (3), às 11h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, em partida válida pela 10ª rodada da Premier League. Atualmente, o Spurs ocupa a oitava posição na tabela, com 13 pontos. Na rodada anterior, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Crystal Palace, fora de casa. Já o Aston Villa iniciou a rodada na quarta colocação, com 18 pontos, após empatar por 1 a 1 com o Bournemouth, jogando como mandante.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Tottenham

O técnico Ange Postecoglou inegavelmente terá que lidar com a ausência do zagueiro Van de Ven, que se machucou durante o confronto contra o Manchester City pela Copa da Inglaterra e poderá ficar afastado por um período considerável. Assim, Dragusin assumirá a zaga ao lado de Romero. Ademais, há também a expectativa do retorno de Heung-Min Son, que desfalcou o time nas últimas partidas.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o técnico Unai Emery conta com todos os jogadores à disposição. Kamara e Mings, que se recuperaram recentemente e participaram do jogo contra o Palace, ficarão no banco. No ataque, por fim, Watkins disputa a vaga com Durán e o vencedor da disputa deve ser anunciado só próximo ao início do jogo.

TOTTENHAM X ASTON VILLA

Campeonato Inglês – 10ª Rodada

Data e horário: 3/11/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Tottenham Hottspur Stadium, em Londres (ING)

TOTTENHAM: . Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin e Udogie; Sarr, Maddison e Kulusevski; Solanke, Heung-Min Son e Johnson. Técnico: Ange Postecoglou.

ASTON VILLA: Dibu Martínez; Cash, Pau Torres, Konsa e Digne; Tielemans e Onana; Ramsey, McGinn e Rogers; Watkins (Durán). Técnico: Unai Emery.

Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: James Mainwaring e Wade Smith

VAR: David Coote

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.