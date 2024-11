Evanílson marca e Bournemouth derruba o Manchester City

Com direito a gol de Evanilson, o Bournemouth venceu, por 2 a 1, o Manchester City neste sábado, 2/11, pela décima rodada do Campeonato Inglês, em casa, no Vitality Stadium. O tetracampeão inglês foi irreconhecível até a reta final, a ponto de ter sua primeira finalização certa com Haaland apenas aos 35 minutos da etapa final, quando o Bournemouth já tinha a vantagem, com os gols de Semenyo e do brasileiro ex-Fluminense e Porto, que chegou ao seu terceiro gol pelo rubro-negro. Aos 37, Gvardiol descontou para os visitantes, que foram para cima e quase empataram.

Com a derrota, o Manchester perdeu a invencibilidade e também a liderança. Afinal, parou nos 23 pontos, contra 25 do Liverpool, que venceu o Brighton de virada, fora de casa. Alías, o City estava invicto na Premier League há 32 jogos. O Bournemouth tem 15 pontos, em oitavo lugar, mas ainda pode perder algumas posições.

Bounemouth na frente

Logo no primeiro minuto, o Bournemouth obrigou Ederson a fazer duas grandes defesas, evitando que Semenyo e Kluivert marcassem e que o City ficasse atrás do placar. O susto não fez o time visitante acordar para o jogo. O time da casa seguiu pressionando e, aos oito minutos, abriu o placar. O lateral-esquerdo Milos Kerkez, sérvio naturalizado húngaro, fez uma excelente jogada pela esquerda, ganhando da marcação de Foden e cruzando. Semenyo recebeu, virou em cima da marcação e fez 1 a 0. O Bournemouth seguiu sendo mais perigoso, enquanto o City não conseguia acertar o gol. A chance que teve Bernardo Silva foi bloqueada por Kerkez.

Evanílson amplia

No segundo tempo, o Bournemouth quase ampliou (Ederson evitou). Mas Kerkez mostrou que era mesmo o melhor em campo. Aos 19, avançou pela esquerda e cruzou para Evanilson concluir para o gol, abrindo 2 a 0. Era para o Bournemouth golear, pois Tavernier mandou uma bola na trave e, na sobra com o gol vazio, Smith isolou. Além dessa, Brooks perdeu na cara de Ederson.

Enfim, um gol para o City

Apenas aos 35 minutos o City acertou sua primeira bola no alvo, uma cabeçada de Haaland, defendida com boa técnica pelo goleiro Travers. Mas aos 37, após um chuveirinho na área, Gvardiol, de cabeça, fez o gol para os Citizens, colocando fogo no jogo. Mas o time da casa suportou a total pressão. Assim, os tetracampeões perderão e deram adeus à liderança.

Jogos da 10ª rodada do Inglês

Sábado (2/11)

Newcastle 1xo Arsenal

Bournemouth 2×1 Manchester City

Liverpool 2×1 Brighton

Ipswich x Leicester

Southampton x Everton

Nottingham x West Ham

Wolverhampton x Crystal Palace – 14h30

Domingo (3/11)

Tottenham x Aston Villa – 11h

Manchester United x Chelsea – 13h30

Segunda-feira (4/11)

Fulham x Brentford – 17h

