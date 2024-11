Liverpool vence, de virada, e reassume a liderança na Inglaterra

O Liverpool, beneficiado pela derrota do tetracampeão Manchester City, é novamente o líder do Campeonato Inglês. Neste sábado, 2/11, em Anfield, na sua casa, enfrentou o Brighton. Depois de um primeiro tempo irreconhecível, quando levou um gol de Kadioglu e viu o rival perder pelo menos três chances claríssimas, o time acordou na etapa final e, em um intervalo de três minutos, virou com Gakpo e Salah.

Com a derrota do City para o Bournemouth por 2 a 1, que parou nos 23 pontos, o Liverpool chegou aos 25 e reassumiu a ponta. O terceiro lugar provisório é uma surpresa: o Nottingham Forest, com 19 pontos, ultrapassou o Arsenal, que perdeu para o Newcastle na rodada.

Brighton surpreendente

Encarando o Liverpool em Anfield, não foi surpresa o Brighton jogar fechado, tentando segurar o ímpeto do rival. O Liverpool foi criando chances, como uma excelente jogada de Darwin Núñez pela esquerda, que obrigou Verbruggen a fazer uma grande defesa. Mas, aos 15 minutos, Kadioglu recebeu no meio de campo, lançou para Mitoma e, após o cruzamento, apareceu desmarcado para finalizar na entrada da área e surpreender o time da casa. Depoisd disso, o Brighton mandou em campo. Parecia que era o mandante. Não ampliou por total imper~´icia de seus atacantes em três chances que eram gols feitos.

Liverpool acorda no segundo tempo

No segundo tempo, a situação mudou. O Liverpool veio com tudo, sendo muito perigoso no ataque. O gol do empate saiu em um lance de sorte. Aos 24 minutos, Gakpo pegou pela esquerda e avançou. O holandês tentou cruzar, mas a bola passou por todo mundo e enganou Verbruggen, que até aquele momento tinha feito quatro grandes defesas e era o melhor em campo. O time visitante não sentiu o gol e foi para cima, tentando vencer. Mas a ousadia foi fatal. Aos 27, Salah recuperou a bola na intermediária e apareceu na área para completar ao gol e virar o jogo. A partir daí, foi festa em Anfield. Afinal, o City, que jogava na mesma hora, perdia seu jogo, o que se confirmou. Com o triunfo em casa, o Liverpool reassume a ponta

Jogos da 10ª rodada do Inglês

Sábado (2/11)

Newcastle 1×0 Arsenal

Liverpool 2×1 Brighton

Ipswich 1×1 Leicester

Bournemouth 2×1 Manchester City

Southampton 1×0 Everton

Nottingham 3×0 West Ham

Wolverhampton x Crystal Palace – 14h30

Domingo (3/11)

Tottenham x Aston Villa – 11h

Manchester United x Chelsea – 13h30

Segunda-feira (4/11)

Fulham x Brentford – 17h

