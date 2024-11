PSG faz do Lens a sua nova vítima no Campeonato Francês

Um gol de Dembélé logo aos três minutos foi suficiente para o PSG vencer o Lens neste sábado (2/11), por 1 a 0. O jogo, válido pela décima rodada do Campeonato Francês, aconteceu no Parque dos Príncipes e, mesmo com o placar magro, o time teve domínio sobre o tradicional rival, com mais posse de bola (68%) e finalizações (18 a 13). Enquanto o Lens teve apenas duas finalizações na direção do gol, sem grande perigo, o PSG obrigou o goleiro a fazer uma série de grandes defesas.

Luis Enrique poupou alguns titulares, já pensando no jogo do meio da semana contra o Atlético de Madrid, pela Champions.

Com essa vitória, o Paris Saint-Germain chega a 26 pontos, liderando a competição de forma invicta, com oito vitórias e dois empates. Abre frente para o vice-líder Monaco, que tem 20 pontos. O Lens perdeu a chance de encostar no G3, a zona da Champions, e está em sétimo lugar, mas pode perder duas posições.

PSG joga para o gasto

O jogo no Parc des Princes começou com a bola na rede. Aos três minutos, Barcola recebeu pela esquerda, desmarcado, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Dembélé tocar para o gol vazio. Asensio teve chances para ampliar, mas o placar ficou em 1 a 0. O PSG manteve uma postura ofensiva. Contudo, sem sucesso nos arremates.

No segundo tempo, o PSG esbarrou nas boas defesas de Samba. O Lens, que ficou com dez jogadores a partir dos 13 minutos, após a expulsão de Khusanov, conseguiu construir alguns contra-ataques, mas sem conseguir vazar o gol de Samba.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Sexta-feira (1/11)

Monaco 1×0 Angers

Lille 1×1 Lyon

Sábado (2/11)

PSG 1×0 Lens

Brest x Nice – 15h

Saint-Étienne x Strasbourg – 17h

Domingo (3/11)

Toulouse x Reims – 11h

Auxerre x Rennes – 13h

Le Havre x Montpellier – 13h

Nantes x Olympique de Marselha – 16h45

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.