Juventus mostra a sua força e vence a Udinese

A Juventus se saiu muito bem neste sábado, 2/11, em jogo pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Afinal, foi até o Estádio Friuli, em Udine, e venceu a dona da casa, a Udinese, por 2 a 0. Os gols foram no primeiro tempo: o goleiro Okoye (contra) e o garoto Savonna.

Com essa vitória, a Juventus chega a 21 pontos, em terceiro lugar. Dependendo dos resultados da rodada, pode perder duas posições. A Udinese tem 15 pontos e ocupa o sétimo lugar, mas deve perder posições com o encerramento da rodada.

Juventus mata o jogo no primeiro tempo

Com um bom início de jogo e dominando o meio de campo, a Juventus, aos 19 minutos, saiu na frente. Marcus Thuram fez uma excelente jogada pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado. A bola bateu na trave esquerda, nas costas do goleiro Okoye, e entrou. Com a vantagem, a Juve passou a jogar mais fechada, tocando a bola. Mas a Udinese não conseguia penetrar na defesa dos visitantes. Para piorar, viu o rival ampliar. Aos 37, o garoto Savonna aproveitou o rebote do chute de Yildiz, que foi na trave esquerda de Okoye, e chutou com categoria, rasteiro.

Com a vantagem construída no primeiro tempo, a Juve cadenciou o jogo. A Udinese até tentou, mandou uma na trave com Lucca, mas o placar se manteve em 2 a 0 para a Juve

