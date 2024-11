JP deve voltar a ganhar espaço com Rafael Paiva no Vasco

O jovem meio-campista JP teve uma rápida ascensão no time do Vasco. Isso porque, ele já integrava a equipe principal no começo da temporada e até participou da pré-temporada no Uruguai. Ainda na primeira passagem de Paiva, como interino, passou a ganhar suas primeiras oportunidades entre os titulares. No entanto, em um determinado período, o jogador, de 19 anos passou a ser ausência e deve voltar a ficar à disposição do comandante na reta final do Campeonato Brasileiro.

Uma das questões que motivaram o afastamento de JP foi uma pancada no joelho direito, que provocou uma lesão, no empate com o Criciúma, fora de casa, em 18 de agosto. Assim, o meio-campista passou a tratar do problema em uma alternativa conservadora, que o atleta e o clube optaram de forma consensual. Os médicos do Cruz-Maltino observam a situação com proximidade no CT Moacyr Barbosa.

Vasco pode voltar a contar com JP

A expectativa é a de que o departamento médico faça uma reavaliação com o camisa 19, no começo da próxima semana. A intenção é averiguar se o jogador terá condições de voltar a treinar com o grupo. Ele ainda não estará disponível para o clássico com o Botafogo, na próxima terça-feira (05/11). Mesmo assim, será analisado como está sendo o seu processo de recuperação. Desta forma, há a possibilidade de que JP retorne aos relacionados nos cinco últimos jogos do Vasco na temporada.

A propósito, simultaneamente ao tratamento, o meio-campista atuou em quatro partidas da equipe sub-20. Entre eles, os dois duelos pela final do Carioca da categoria, em que enfrentou o Flamengo. Portanto, mesmo no sacrifício, JP colaborou para o Gigante da Colina ser campeão do torneio, com vitórias em ambos os embates. O camisa 19 está em seu primeiro ano de transição das categorias de base para o profissional. Sua estreia no time principal foi ainda sob o comando de Ramón Díaz, na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1. Ele saiu do banco de reservas na partida pela primeira rodada da Série A. Até aqui, JP atuou em 11 jogos, sendo titular em quatro, além de ter anotado uma assistência.

