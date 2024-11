PSV fica duas vezes na frente, Mas Ajax vira. E acaba com o 100% do rival

O Ajax acabou com a campanha 100% do PSV Eindhoven. Na Amsterdã Arena, neste sábado (2/11), pela 11ª rodada do Holandês, venceu um de seus maiores rivais; E de virada: por 3 a 2, depois de ficar duas vezes atrás do placar. A vitória marcante mostra que o Ajax, após duas temporadas apagadas, vai brigar pelo título. Afinal, venceu um PSV que vinha de dez vitórias em dez jogos. Além disso, no meio da semana, derrotou o outro grande da Holanda, o Feyenoord, fora de casa, por 2 a 0.

Luuk De Jong abriu o placar para o PSV. Porém, Klaassen empatou. No segundo tempo, o veterano Perisic, contratado nesta temporada, recolocou o PSV à frente. Mas Fitz-Jim empatou, marcando seu primeiro gol pelo Ajax. Depois, Godts fez o gol da vitória dos donos da casa, que agora somam 27 pontos, se aproximando do líder PSV, que tem 30.

PSV duas vezes na frente

Parecia que a lógica iria prevalecer. Com melhor elenco e campanha 100%, o PSV, mesmo fora de casa, era o favorito. E, aos 18 minutos, saiu na frente com um gol de De Jong, aproveitando um escanteio da direita cobrado por Nang. Contudo, depois de sair na frente, inexplicavelmente começou a dar espaço para o Ajax. Assim, o time a casa chegou ao empate aos 43 minutos, com Klaassen, que escorou um cruzamento da esquerda de Hato.

No segundo tempo, o PSV voltou melhor e voltou a ficar na frente com o gol de Perisic, que fez seu primeiro gol com a camisa do PSV em um chute de fora da área.

Ajax é de virada

Mas o Ajax voltou a empatar. Aos 21, Traoré fez uma grande jogada pela direita, chutou para defesa parcial e Fitz-Jim deixou tudo igual.

Aos 28 minutos, um erro de passe incrível de Tilmann deu a chance para o Ajax vencer. Ele recebeu a bola do goleiro argentino Walter Benítez e, pressionado, deu um toque para o meio da área no pé de Godts, que só teve o trabalho de chutar para marcar, tirando o goleiro Benítez da jogada.

