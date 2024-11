Evanílson comemora gol contra o City: ‘Vai ficar sempre na memória’

Evanílson viveu um sábado dos sonhos. O centroavante brasileiro, de 25 anos, fez o segundo gol da vitória do Bournemouth sobre o Manchester City por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, ele foi decisivo para a primeira vitória contra o tetracampeão na história da competição.

Veja a tabela do Campeonato Inglês!

“Esse é um dia que vai ficar marcado para sempre na minha memória. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Manchester City, uma equipe extremamente qualificada, mas conseguimos conquistar essa vitória e eu pude marcar mais uma vez. Atacante vive de gols, e estou feliz por ajudar minha equipe mais uma vez”, disse.

Em uma partida sólida, o Bournemouth abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Semenyo. Já na segunda etapa, num contra-ataque fulminante, Evanílson apareceu para garantir a vitória. Dessa forma, fez o terceiro gol pelo clube, sendo o segundo jogo consecutivo balançando as redes. Gvardiol descontou.

“É um resultado que fica para a história do clube. Acho que nossa dedicação tática durante toda a partida fez a diferença, junto com o apoio do nosso torcedor. Somos muito fortes jogando em casa e é uma soma de sucesso”, completou.

Jogos da 10ª rodada do Inglês

Sábado (2/11)

Newcastle 1xo Arsenal

Bournemouth 2×1 Manchester City

Liverpool 2×1 Brighton

Ipswich 1×1 Leicester

Southampton 1×0 Everton

Nottingham 3×0 West Ham

Wolverhampton 2×2 Crystal Palace

Domingo (3/11)

Tottenham x Aston Villa – 11h

Manchester United x Chelsea – 13h30

Segunda-feira (4/11)

Fulham x Brentford – 17h

